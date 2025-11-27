Дело о государственной измене народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Федора Христенко в рекордные сроки передали в Печерский районный суд Киева.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

В ЦПК считают, что такое быстрое расследование может быть подготовкой к новой атаке на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

"Христенко сообщили о подозрении 21 июля, в тот же день, когда правоохранители провели десятки обысков у сотрудников НАБУ, чем начали атаку на антикоррупционные органы. То есть со времени начала дела до направления его в суд прошло менее пяти месяцев. Такое быстрое направление дела в суд может свидетельствовать о том, что ОГП и СБУ заключили соглашение о признании виновности Христенко. Это подтверждают и источники ЦПК в правоохранительных органах", – говорится в сообщении Центра противодействия коррупции.

Ранее мы писали, что еще с сентября Банковая готовит удар руками СБУ по НАБУ и САП, обвинив их руководителей и ключевых детективов в госизмене на основе показаний арестованного нардепа Христенко.

Напомним, попытка Банковой взять антикоррупционные структуры под свой контроль в июле через принятие соответствующего законопроекта закончилась провалом: из-за протестов внутри страны и давления Европы Зеленский был вынужден вернуть НАБУ и САП отобранные полномочия.

Мы разбирали в отдельном материале, как Зеленский готовит контрудар по НАБУ.