Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал защите экс-министра энергетики и бывшего главы Министерства юстиции Германа Галущенко в освобождении после получения им подозрения от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках дела бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом говорится в заявлении суда.

Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) во время обсуждения заявили, что не видят нарушений со своей стороны в том, что задержали Галущенко в порядке статьи 208, после чего ему вручили подозрение.

Они считают, что, выехав за границу, Галущенко мог избежать ответственности.

Также в САП сообщили, что после сегодняшнего заседания и решения суда они обратятся к следственному судье с ходатайством об избрании меры пресечения Галущенко.

Таким образом Галущенко остается под стражей до заседания суда об избрании ему меры пресечения.

Галущенко вывели из зала суда в наручниках, - сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Адвокат экс-чиновника заявил, что будет оспаривать этот вердикт в апелляции.

Напомним, в ночь на 15 февраля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали Германа Галущенко при попытке пересечения границы.

В зале суда Галущенко, отвечая на вопрос, куда он направлялся, заявил, что ехал увидеть своих детей, которые живут и учатся за границей. При этом он отказался комментировать, откуда у него средства на проживание и дорогостоящее обучение детей за рубежом.

Как мы писали, Галущенко является одним из ключевых фигурантов дела "Мидас" о коррупции в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского.

Подробно о подоплёке дела Галущенко мы писали в отдельном материале.