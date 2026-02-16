Бывший министр энергетики и экс-глава Минюста Герман Галущенко прокомментировал вручение ему подозрения Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в рамках дела бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

С объявленным подозрением Галущенко не согласен, однако отметил, что у НАБУ есть юридическая возможность его объявить.

Само подозрение он пока не комментирует, заявив, что сделает это во время заседания по избранию меры пресечения непосредственно по данному делу.

В настоящее время в ВАКС рассматривается ходатайство адвоката Галущенко о признании его задержания незаконным.

Отвечая на вопрос, куда он направлялся, Галущенко заявил, что ехал увидеть своих детей, которые живут и учатся за границей. При этом он отказался комментировать, откуда у него средства на проживание и дорогостоящее обучение детей за рубежом.

Также Галущенко заявил, что был на ТСК по делу "Мидас", и представители НАБУ его заверили, что в отношении него нет каких либо ограничений на выезд за границу или перемещение по Украине.

Кроме того, экс-министр юстиции в зале суда прокомментировал своё знакомство с бывшим народным депутатом Украины, а ныне российским сенатором Андреем Деркачом, которого подозревают в государственной измене.

Он заявил, что познакомился с ним ещё в то время, когда работал в Администрации президента (до 2010 года), а в последний раз виделся с Деркачом приблизительно в 2019 году.

Напомним, в ночь на 15 февраля НАБУ и САП задержали Германа Галущенко при попытке пересечения границы.

Галущенко является одним из ключевых фигурантов дела "Мидас" о коррупции в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского.

После коррупционного скандала в ноябре прошлого года Галущенко отправили в отставку, однако подозрение ему вручено не было.

Подробно о подоплёке дела Галущенко мы писали в отдельном материале.