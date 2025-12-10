Все дороги из Мирнограда уже находятся в серой зоне после частичного захвата россиянами села Ровно - одного из двух, через которые шла логистика ВСУ.

Об этом заявляют военные, находящиеся в городе.

По словам офицера-морпеха, такая ситуация держится уже фактически несколько недель, а Вооруженные силы Украины несут потери при попытке прохода.

При этом россияне также накапливаются и в самом Мирнограде. Некоторые районы города близки к окружению.

"Последний раз мы меняли людей на технике в середине ноября, потом в начале декабря пешком смогли выйти несколько человек – это все. В ноябре была еще одна попытка через Родинское, но все три машины – наши и смежников – были уничтожены. Теперь я понимаю, почему так быстро пал Покровск, потому что у нас получается то же самое. Возникает момент критического накопления врага и все – они везде, и остановить это невозможно. Потому что перед этим выносится логистика, операторы дронов, оттягивается арта", - говорит военный.

Таким образом для выхода из Мирнограда есть только пара километров серой зоны между частично захваченным Ровно и захваченным Красным Лиманом. Родинское захвачено на 80%.

Бригады ДШВ пытались расчистить этот коридор, но о результате информации нет.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отрицает окружение Мирнограда.

При этом западные СМИ пишут, что Россия сейчас захватывает территорию Украины самыми быстрыми темпами с начала войны.