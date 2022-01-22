Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев может пригласить британских военных в случае эскалации ситуации вокруг страны.

Об этом Пристайко заявил в интервью UATV.

"Видите ли, Россия создает этот туман войны, просто используя как рычаг в переговорах. Наша задача и наших партнеров — отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатичными методами не позволить начаться активной фазе войны… Например, вчера меня спросили: пригласим ли мы вмешаться партнеров, таких как Британия, реальными солдатами на украинской территории, с учетом того, что нам грозят вооруженные силы значительно больше, чем наши. Я ответил: если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить всё что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории", - заявил Пристайко.

Напомним, власти Великобритании рассматривают возможность создания трехстороннего союза с Польшей и Украиной.

Также мы сообщали, что по информации Associated Press, США не отправят свои войска в Украину даже в случае вторжения России.