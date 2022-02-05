Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Украину второй раз по приглашению украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Ее визит запланирован на 7-8 февраля.

Об этом сообщает в Facebook в субботу, 5 января, пресс-служба МИД Украины.

"7-8 февраля глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок совершит второй визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ключевыми темами переговоров глав МИД станут:

координация усилий в рамках нормандского формата;

воплощение комплексного пакета сдерживания России;

развитие торговых отношений;

укрепление энергетической безопасности;

активизация диалога по исторической ответственности Германии перед Украиной.

Во время визита глава МИД Германии также планирует посетить линию разграничения на Донбассе, чтобы ознакомиться с актуальной ситуацией в зоне конфликта. А 7 февраля в 17:10 Кулеба и Бербок проведут совместную пресс-конференцию в онлайн-формате.

Напомним, в первый раз Бербок приезжала в Украину в середине января.

Ранее мы писали, что в МИД ФРГ заявили об ответственности Германии перед всеми странами бывшего СССР, а не только перед Украиной.

Также "Страна" сообщала о заявлении Бербок, что тема вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня. По ее словам, об этом известно всем, включая руководство России.