В ООН прокомментировали заявление Минобороны РФ о том, что ВСУ препятствует эвакуации мирных жителей из Украины в Россию. В Организации считают, что украинцы должны иметь возможность выезжать в любом направлении.

Об этом сказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во вторник, 8 марта.

"Наша позиция проста - люди должны иметь возможность идти туда, куда хотят...Коллеги обсудили сегодня в Москве дальнейший обмен информацией и процедуры работы системы гуманитарных уведомлений в рамках общего взаимодействия, направленного на обеспечение необходимого диалога между нами, и Россией, и Украиной", - сказал он.

Ранее мы писали, что сегодня утром гуманитарный коридор открыли из Мариуполя. В Минобороны заявили о срыве эвакуации войсками РФ.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.