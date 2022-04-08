В Одесской области, в паромном пункте пропуска "Орловка", пограничники совместно с таможенниками обнаружили музыкальный инструмент начала XIX века.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Везла инструмент гражданка Украины, которая ехала за рулем BMW. В салоне автомобиля она перевозила две скрипки, одна из них, вероятно, имеет культурную и историческую ценность. Предварительно установлено, что музыкальный инструмент изготовлен в Австрии в 1812 году", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пограничники рассказали, что, как объяснила 26-летняя водитель, скрипки ее попросил передать в Болгарию знакомый. Скрипка, которая имеет признаки старины, изъята для экспертизы и дальнейшего правового решения.

Ранее мы писали, что в порту Черноморска пограничники нашли старинные монеты в багажнике турецкого коллекционера.

Также "Страна" сообщала, что пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины редкие монеты и холодное оружие.