Сотрудники Госпогранслужбы Украины нашли старинные предметы в багажнике турецкого "коллекционера", который пытался вывезти их в Турцию.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В Черноморском порту пограничники во время совместного с Государственной таможенной службой Украины осмотра легковушки обнаружили старинные предметы. В багажном отделении нашли 11 банкнот разных стран, выпущенных в период с 1818 по 1947 год, и монеты 1814, 1819, 1833, 1866 годов.

Гражданин Турции пытался вывезти деньги паромом в Турцию. Находки были изъяты и переданы для проведения научной экспертизы.

Ранее мы писали, что пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины редкие монеты и холодное оружие.

Также мы рассказали, что в Киевской области пограничники задержали сирийского гражданина, который является организатором перевозки нелегалов в страны ЕС через украинско-польскую границу в пределах Волынской области. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и объявлено подозрение.