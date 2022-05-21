Внутренние войска министерства внутренних дел Беларуси будут привлекать для охраны госграницы и в качестве территориальной обороны. Соответствующие поправки к законам, посвященным вопросам деятельности внутренних войск МВД, опубликованы в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

"При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу безопасности граждан, деятельности организаций и общественному порядку, а также в интересах обороны Республики Беларусь внутренние войска могут привлекаться к выполнению других задач в соответствии с настоящим законом и иными актами законодательства", - сказано в законе.

Военнослужащим из внутренних войск разрешили носить и применять оружие, а также боевую технику. Кроме того, в Беларуси расширили меры поддержки бойцов и членов их семей, к которым можно применить госзащиту. Также теперь для обеспечения безопасности военнослужащих запрещается распространять информацию о дислокации и передвижениях внутренних войск.

Закон вступает в силу после официального опубликования.

Ранее "Страна" писала, что в Беларуси заявили, что не являются частью конфликта и не будут участвовать в войне России против Украины.

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