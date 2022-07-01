Оккупанты снова обстреляли Харьковщину. За сутки погибли четыре человека
За минувшие сутки россияне обстреляли Слободской район Харькова. Также они нанесли ракетный удар со стороны Белгорода по Индустриальному району. Там повреждены промышленные здания.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.
В настоящее время в Харьковской области идут активные боевые действия. В результате обстрелов погибло четыре человека.
Напомним, Харьков ежедневно подвергается обстрелам со стороны российских войск. Вчера российские военные нанесли удары по инфраструктуре Индустриального, Основенского и Немышлянского районов Харькова.
Днем ранее под Харьковом россияне уничтожили кирпичный завод и частный дом.
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