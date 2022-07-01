За минувшие сутки россияне обстреляли Слободской район Харькова. Также они нанесли ракетный удар со стороны Белгорода по Индустриальному району. Там повреждены промышленные здания.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.

В настоящее время в Харьковской области идут активные боевые действия. В результате обстрелов погибло четыре человека.

Напомним, Харьков ежедневно подвергается обстрелам со стороны российских войск. Вчера российские военные нанесли удары по инфраструктуре Индустриального, Основенского и Немышлянского районов Харькова.

Днем ранее под Харьковом россияне уничтожили кирпичный завод и частный дом.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

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