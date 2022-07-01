Курская областная администрация (Россия) предупредила жителей Глушковского района, что неподалёку от посёлка Тёткино, которая граничит с Сумской областью, российские военные "выполняют боевые задачи в рамках спецоперации в Украине".

В частности, они ведут огонь "по заранее выявленным целям". Жителей Глушковского района просят не волноваться.

"То есть российские власти фактически подтвердили, что с территории Курской области наносятся удары по Украине", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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