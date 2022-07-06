В России заявляют, что в граничащей с Украиной Белгородской области РФ расстреляли два автомобиля УАЗ с российскими пограничниками.

Об этом пишут российский телеграм-канал "Shot" в среду, 6 июля.

Утверждается, что одну машину расстреляли из стрелкового оружия и гранатомёта, на второй автомобиль сбросили взрывное устройство с коптера.

В первом автомобиле один погибший, трое раненых, в машине, на которую сбросили бомбу с коптера, никто не пострадал, пишет паблик.

Как сообщается, машины находились в 400 метрах от границы с Украиной, когда попали под огонь.

Ранее сообщалось, что под Харьковом россияне расстреляли колонну автомобилей с мирными жителями.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

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