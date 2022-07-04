В понедельник, 4 июля, в российском Белгороде, где накануне заявили о погибших после обстрела, идет эвакуация.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Ссылаясь на информацию от читателей, они пишут, что эвакуация идет по всем поликлиникам города, и прилагают фото, на котором видно скопление людей на улице, седи которых есть люди в белых халатах.

Других подробностей пока нет.

Такое фото эвакуации постят телеграм-каналы в Белгороде

Напомним, что ночью 3 июля в Белгороде на территории России произошел мощный взрыв. Как сообщается, в результате есть пять погибших. Среди них - семья из Харьковской области - двое женщин и мужчина.

В Украине заявляют, что россияне обстреляли Белгород сами. Россия же обвиняет в обстреле Украину.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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