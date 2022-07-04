В сети появилось видео, где, как утверждается, зафиксирован полет ракет в сторону Белгорода 3 июля.

Местные телеграм-каналы, которые публикуют видео, сообщают, что на кадрах предположительно "Точка-У", летящая со стороны Харькова.

Напомним, что ночью 3 июля в российском Белгороде произошел мощный взрыв. Как сообщается, в результате пять человек погибли и четверо пострадали.

Среди погибших - семья из Харьковской области. Как сообщил сосед, снаряд упал рядом с флигелем, где ночевала харьковская семья. Сын, теща и сестра приехали в Белгород переждать боевые действия. После взрыва флигель разворотило, все харьковчане погибли.

В Украине заявляют, что россияне обстреляли Белгород сами. Россия же обвиняет в обстреле Украину.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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