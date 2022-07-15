В Харькове около трех часов ночи две российские ракеты ударили рядом с учебным заведением в Холодногорском районе. Взрывом поврежден фасад здания, выбиты окна, разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram-канале.

Еще одна ракета ударила во двор неподалеку от школы в Индустриальном районе, здание получило повреждения. Предварительно - жертв и пострадавших нет.

Он также сообщил, что в Чугуевском районе области осколками ранена женщина 69 лет.

Скриншот: Telegram/Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.