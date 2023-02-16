В Киевской области ещё с весны при поддержке зарубежных партнёров Украины сооружают модульные городки для проживания людей, лишившихся жилья из-за боевых действий.

Модульные городки были установлены в Гостомеле, Буче, Бородянке, Ирпене, Макарове.

"Страна" побывала в нескольких модульных городках и узнала, в каких условиях живут люди, пока их разрушенное жилье восстанавливают.

Все модульные городки построены по одинаковому проекту. У них однотипная конструкция, дизайн, материалы из которых они собраны, интерьер и наполнение.

В среднем в каждом городке проживает около 90 семей.

"Жить в таком модульном городке гораздо лучше, чем в разрушенной многоэтажке, но условия здесь далеки от идеала. Пока есть электричество внутри тепло, как только отключают свет - температура опускается до 8-9 градусов. На стенах сразу появляется влага, что вызывает распространение грибка и плесени", - рассказывает Тамара Ивановна.

"Здесь все на электричестве, газовыми горелками пользоваться запрещено. Как только отключают электричество, мы не можем приготовить себе еду, нагреть воду. От влаги, которая появляется после отключения света, все вещи становятся влажными. Из-за сильной влаги тяжело дышаться, часто болеем, как не кашель то насморк. Когда здесь отключают свет, я хожу в свою разрушенную квартиру и там грею воду, готовлю еду на газовой горелке", - рассказывает жительница городка в Горенке Нина.

"Здесь все стены из пластика и тонкой деревянной плиты. У меня в шкафу все вещи гниют из-за влаги. Спать ложимся в одежде, ночью, когда отключают свет просыпаемые от холода. Если есть электричество, здесь достаточно тепло, но свет отключают несколько раз в день. Нам установили генератор, но заправлять его нужно за свои деньги, а это очень дорого, поэтому мы его не включаем”, - рассказывает жительница модульного городка в Бородянке Инна.

По словам женщины, комендант городка еще летом говорил, что местные власти будут утеплять модульные дома, но этого так и не сделали.

Напомним, весной и во Львове начали обустраивать модульные дома для украинских переселенцев.

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