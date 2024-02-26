Президент Владимир Зеленский анонсировал программу "украинского кэшбека".

От этом он сообщил во время форума "Сделано в Украине" 26 февраля.

По его словам, речь идет о том, "когда за покупку определенных типов, произведенных в Украине, товаров и услуг граждане Украины смогут получить возврат части средств на специальную карту".

Программа должна заработать до конца 2024 года.

Ранее Кабмин выделил 1,74 млрд гривен на развитие школьной программы "Защита Украины".

100 млн грн потратят на повышение квалификации учителей, а 1,64 млрд - на закупку средств обучения и компьютерного оборудования. Они должны быть закуплены в течение 2024 года для учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования.

Мы также публиковали видео Владимира Зеленского из разрушенного аэродрома Гостомеля, где президент встречался с лидерами иностранных государств, которые приехали в Украину.

Напомним, что ране мы писали о том, почему в Украине снова дорожают продукты.

А также, что принятие законопроекта о мобилизации может парализовать экономику Украины.