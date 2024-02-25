Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой статус после 20 мая - после даты окончания президентских полномочий. По его словам, за дискуссией о его нелегитимности стоит Кремль.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве, посвященной второй годовщине вторжения РФ.

"О легитимности - это не мнение западных партнеров или кого-то внутри Украины, это нарратив и программа Российской Федерации. Соответствующие документы все разведки "Семерки" имеют. Для всех, в принципе, понятно, что это программа россиян. Все против этого, абсолютно все", - сказал президент.

По словам Зеленского, некоторые из лидеров стран G7 даже говорят ему фамилии тех, кто внутри Украины поднимает этот нарратив.

"Я знаю, что у некоторых журналистов Соединенных Штатов также есть эти документы. В документе есть даже деньги, суммы, предусмотренные тем или иным институтам, чтобы поднимать эту тему", - добавил президент.

Напомним, что без проведения выборов, которые отменили под предлогом войны, Зеленский останется на своем посту, что некоторые юристы и политики уже называют "нелегитимным" и "узурпацией полномочий". В частности, очень активно эту тему поднимают сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко. А экс-спикер Дмитрий Разумков заявил, что единственным законным выходом из ситуации должна быть передача полномочий президента от Зеленского к спикеру Верховной Рады.

Ранее Зеленский уже заявлял о существовании "плана дестабилизации" на основании тезиса о его нелегитимности после 20 мая.

Мы детально разбирались в отдельном материале, будет ли подорвана легитимность Зеленского.