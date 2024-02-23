Украинская власть заявляет о существовании плана по дестабилизации ситуации в стране в мае этого года.

Как сообщил президент Владимир Зеленский на первой с начала "большой" войны встрече с фракцией "Слуги народа" (СН), в центре такого плана стоит Верховная Рада. Это, по его словам, будет частью большой информационной кампании с целью подорвать легитимность главы государства.

Речь идет, очевидно, о дискуссии о правовом статусе Зеленского после 20 мая 2024 года, когда закончится пятилетний срок его полномочий. Она в последнее время все более активно идет в украинских политических кругах.

Противники Зеленского заявляют, что после указанной даты легитимность президента будет как минимум под вопросом, а то и исчезнет, а значит, речь будет идти об узурпации власти. И поэтому он должен передать власть спикеру Рады, который, по Конституции, исполняет обязанности президента в условиях отсутствия действующего главы государства.

Сторонники президента упирают на принцип непрерывности власти. И указывают на статью в Конституции, по которой полномочия одного президента истекают тогда, когда принимает присягу другой президент. Да и во время военного положения выборы президента проводить нельзя согласно закону, хотя в Конституции о таком запрете ничего не говорится.

Споры на эту тему идут довольно давно, и "Страна" о них подробно уже писала.

Но судя по заявлению Зеленского на заседании фракции, власть внимательно следит за ними и видит в них угрозу.

Как может дальше развиваться ситуация и что может представлять собой "план дестабилизации", разбиралась "Страна".

Проблемы в Раде и КСУ

Итак, что сообщил депутатам от "Слуги народа" Зеленский насчет "плана дестабилизации"?

Как сказал "Стране" источник во фракции, президент прежде всего обвинил в его подготовке Россию. Суть плана, по его словам, в том, что с мая целые фракции могут начать саботировать работу парламента. Это будет вплетено в канву направленной против власти большой информационной кампании, одной из целей которой будет создание кризиса вокруг президентской легитимности. Зеленский призвал депутатов не поддаваться на провокации и "держаться вместе".

Под вопросом легитимности президент имел в виду, надо полагать, ситуацию вокруг своих полномочий, которая складывается по мере приближения 20 мая - дня, когда пять лет тому назад Зеленский официально вступил в президентскую должность, приняв присягу на трибуне Рады.

Как писала "Страна", в политических кругах насчет правового статуса Зеленского после 20 мая разгорается жаркая дискуссия. Она сводится к одному вопросу: будет ли президент Зеленский легитимным после завершения пятилетнего срока, на который он был выбран в 2019-м.

И хотя президент обвинил в раскрутке этой темы Россию, однако в основном ее сейчас поднимают внутренние противники Зеленского - например, политики, близкие к Петру Порошенко, а также другие оппозиционные деятели.

Согласно их точке зрения, Зеленский после 20 мая не будет более легитимным президентом страны. Так как по Конституции автоматически продлеваются во время военного положения только полномочия Рады, но не президента. Поэтому Зеленский после 20 мая должен уйти в отставку, а его полномочия перейти к председателю парламента. Если же этого не случится, то, по утверждению сторонников этой версии, налицо будет узурпация власти.

Оппоненты контраргументируют, что в Конституции говорится о выполнении президентом своих полномочий до вступления на пост новоизбранного президента. Конституционный принцип непрерывности власти нарушаться не должен. Кроме того, в законе о военном положении прямо сказано, что полномочия президента не могут быть прекращены, а если срок полномочий в этот момент закончился, они сохраняются до начала работы президента, избранного после отмены военного положения.

В качестве аргумента сторонники этой линии ссылаются на данные соцопросов, например, Киевского международного института социологии (КМИС). По данным КМИС, 69% респондентов заявили, что Зеленский должен остаться президентом до конца военного положения. Всего 15% считают, что выборы нового главы государства стоит провести сейчас. Еще 10% считают, что в мае, когда закончится каденция Зеленского, он должен сложить полномочия, передав их спикеру Рады.

Судя по заявлению Зеленского, власть обратила внимание на дискуссию вокруг срока полномочий и отнесла ее (во всяком случае официально) к проискам РФ.

Однако сомнения в легитимности Зеленского после 20 мая высказывают многие известные украинские политики, оппонирующие сейчас президенту.

Об этом заявил, например, экс-спикер Дмитрий Разумков.

"Нет коллизии легитимности. Полномочия действующего президента заканчиваются весной этого года. Далее четко прописано в Конституции, что должно происходить: есть председатель Верховной Рады, он исполняет функции президента до того, как будет избран новый президент, и он вступит в свои права… Выборы возможны лишь после завершения военного положения", - утверждает Разумков.

Экс-генпрокурор, народный депутат многих созывов Юрий Луценко в эфире Youtube-канала бывшего коллеги по парламенту восьмого созыва Борислава Березы сказал, что Зеленский "фактически закончил свой первый срок и без всяких выборов, используя войну, ведет себя как президент второго срока, которому уже нечего терять".

"Этот человек настроен быть президентом долго и вообще решил не заморачиваться какими-либо юридическо-правовыми или политико-правовыми шагами ни в парламенте, ни в Конституционном суде. [Он] просто говорит: у нас война и поэтому никаких выборов не будет", - заявил Луценко.

Хотя решение Конституционного суда, по словам экс-генпрокурора, могло быть стать выходом из ситуации.

"По большому счету, Зеленский мог бы туда обратиться. И я почти уверен, что там нашли бы вариант, как сберечь непрерывность власти, не подставляя проблему легитимности президента", - полагает Луценко.

Призыв об обращении в КСУ по вопросу полномочий главы государства, к слову, раздается довольно часто. Когда же об этом в ходе обсуждения правового статуса Зеленского спросили секретаря СНБО Алексея Данилова, он ответил, что в КСУ сейчас только 13 судей из 18, а скоро будет вообще 12, так как у одного судьи окончатся полномочия.

"Нужно две трети голосов [за решение], а люди могут быть в отпусках, на больничных…" - заявил Данилов в программе "Мосейчук Podcast".

Сказанное секретарем СНБО можно понять так, что разбирательство в Конституционном суде может стать долгой историей.

Высокопоставленный источник во власти, однако, трактует его слова несколько иначе.

"Данилов просто не мог сказать прямо: нет гарантии, что КСУ примет, скажем так, правильное с нашей точки зрения решение (что полномочия Зеленского не подлежат сомнению - Ред.) Нет полной уверенности в этом, если вопрос попадет им на стол. В реальности сейчас четкого пропрезидентского большинства в КСУ нет. Впрочем, даже если обратимся в суд, они вряд ли успеют до 20 мая с решением (каким бы оно ни было)", - говорит источник "Страны".

Что будет спусковым крючком

Теперь возвращаемся к ситуации в Раде.

Источник, близкий к руководству фракции "Слуги народа", утверждает, что план оппонентов власти дестабилизации парламента может состоять в следующем.

"Вероятно, будут попытки спровоцировать выступление против Зеленского значительной части фракции "Слуга народа", чтобы у нас не хватало голосов ни под какие решения. Это может координировать Порошенко, хотя его фракция ("Евросолидарности" - Ред.) вряд ли будет игнорировать заседания. Они все равно не голосуют с нами. А не приходить - значит потерять парламентскую трибуну, свои заявления с которой они используют для создания контента. Они скорее начнут в выступлениях гнуть линию, что в стране политический кризис и надо разобраться в легитимности президента и т.д. Возможно, дальняя желаемая цель даже не кризис вокруг президента, а перехват власти парламентом по аналогии с 2014 годом. Мол, нужно принять политическое решение и спасти страну, заставив президента после 20 мая передать власть спикеру. Но я не думаю, что этот план сработает. Во фракции "Слуги народа", безусловно, есть разные настроения. Но вряд ли наберется сразу 50-100 депутатов, которые пойдут в отказ, чтобы заблокировать любые голосования. Так что нашим оппонентам остается только "качать" не только на теме полномочий, но и проблем с западными поставками, положением на фронте, каких-то коррупционных скандалов в ожидании падения уровня доверия к президенту, исхода выборов в США и, возможно, прихода Трампа. Россияне со своей стороны будут работать с этими темами в соцсетях: для них, понятное дело, чем хуже у нас - тем лучше", - говорит источник в "Слуге народа".

К слову, план лишения президента большинства в Раде имеет и еще одну сторону помимо попытки заблокировать работу Рады.

Если этот план сработает, новое большинство может избрать нового спикера и начать качать тему о необходимости передачи ему полномочий президента.

Политолог Руслан Бортник допускает к маю реальный распад парламентского большинства, которое может выражаться в саботаже депутатами заседаний и демонстрации желания уйти из парламента. Если на это наложатся еще и ухудшение ситуации на фронте, проблемы с ужесточением мобилизации и коррупционные скандалы, то кризис грозит перейти в острую фазу.

"Проблема легитимности может быть просто формальным спусковым крючком, а не причиной потенциального политкризиса или даже целой их серии. Россия может попытаться использовать наши политические ошибки. Поэтому мне кажется, что власть сейчас пытается сыграть на упреждение: погасить прогнозируемый кризис в парламенте и упредить возможные риски протестов, связанных с новым мобилизационным витком и возможным развитием ситуации на фронте", - комментирует эксперт "Стране".

"Голосование за закон о мобилизации покажет, какой кризисный потенциал у парламента. Ситуация входит в правовую неопределенность, возможна политтурбулентность. Понимание этого у власти есть, иначе Зеленский не встречался бы с депутатами и не призывал их к единству. Насколько эффективной была разъяснительная работа, увидим по раскладу голосов. Если закон о мобилизации "споткнется", это будет означать, что Банковая начала терять управляемость процессами", - комментирует политолог Андрей Золотарев "Стране".

Кстати, по словам источника в Раде, ситуация с законом о мобилизации может развиваться по двум сценариям. Или власть попытается договориться с политсилами и отдельными депутатами, которые внесли большую часть поправок (всего их почти 4000), чтобы принять компромиссный вариант. Или прибегнуть к спецпроцедуре голосования (которая сокращает количество поправок и время на их рассмотрение) для принятия редакции закона, на которой настаивает власть.

"Руководство (ОП - Ред.) только за. Но проблема в том, что наши партнеры (голосующие вместе с СН фракции и группы - Ред.), да и многие наши мажоритарщики довольно четко дали понять, что без "упрощения" текста законопроекта они не будут двигаться дальше. Без корректировки законопроекта мы не вытащим второе чтение. Дискуссия продолжается", - говорит источник, близкий к руководству фракции СН.

В общем и целом, похоже, конец мая 2024 года будет важным периодом, который определит дальнейшее развитие ситуации в Украине.