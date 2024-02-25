Озвученные сегодня данные президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ в количестве 31 тысячи погибших "резко отличаются" от оценок официальных лиц США.

Об этом пишет издание The New York Times.

По информации газеты, американские чиновники прошлым летом сообщали, что около 70 000 украинцев были убиты и от 100 000 до 120 000 ранены.

То есть, вероятно, сейчас, спустя полгода, эти цифры еще выше.

"Необычное признание господина Зеленского прозвучало в тот момент, когда вооруженные силы его страны сейчас отступают на большей части 600-мильной линии фронта, а российские войска проводят атаки на востоке и юге", - говорится в статье.

"Пытаясь продемонстрировать оптимизм", украинские власти сегодня провели ряд публичных выступлений, пишет NYT.

Ранее экс-генпрокурор Юрий Луценко говорил, что Украина теряет убитыми и тяжелоранеными на войне 30 тысяч человек в месяц.

А народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что в Украине каждые пять минут погибает или получает ранение гражданин страны. Исходя из данных, заявленных Безуглой, потери Украины погибшими и ранеными составляют более 105 тысяч человек в год.