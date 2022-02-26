По Запорожью нанесен мощный авиаудар.

Об этом сообщает соответствующее видео в субботу, 26 февраля.

На видео можно заметить сильный пожар, очевидцы говорят, что горит троллейбусное депо рядом с в/ч 3033.

Напомним, что вчера, 25 февраля, авиаудар российских военных по Киевской области убил четырех мирных жителей. Ранены 15 человек.

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