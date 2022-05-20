Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о военных действиях в Украине по состоянию на 18:00 20 мая. По данным ведомства, противник заминировал дороги и мост через Ингулец.

Сводка появилась в Фейсбуке Генштаба.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и обстрелы местности вдоль линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении.

Российские оккупанты наносят ракетные удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам на территории Украины. Продолжаются артиллерийские обстрелы украинских городов, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси (до семи батальонов) на ротационной основе выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы. По имеющейся информации, на отдельных полигонах на территории республики Беларусь развернуто два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса "Точка-У" и дивизион реактивной системы залпового огня "Смерч". В период с 22 июня по 1 июля в Гомельской области запланировано проведение сборов с привлечением военнообязанных.

Не исчезла угроза ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов с территории республики Беларусь.

На Северском направлении с целью уточнения положения наших подразделений противник ведет воздушную разведку с применением БПЛА, продолжает инженерное оборудование позиций на территории РФ вдоль границы Украины.

На Слобожанском направлении агрессор совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск к северу от Харькова. Нанес авиационные удары и провел дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны.

На Славянском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий, перегруппировке войск, а также накоплении материально-технических ресурсов. Враг обстреливал из артиллерии позиции наших войск к югу и юго-западу Изюма. Для уточнения положения наших войск провел воздушную разведку двумя БПЛА "Орлан-10".

В районе Яремовки противник пытается навести понтонную переправу через реку Северский Донец.

На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает блокировать работу украинских операторов сотовой связи, распространяет пропагандистские материалы, пытается наладить трансляцию российских теле- и радиоканалов.

На Донецком направлении враг пытается вести активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях. На Лиманском и Северодонецком направлениях противник обстреливал позиции наших подразделений в районах Лимана, Северска, Лисичанска и Северодонецка. На Бахмутском направлении наступает при поддержке артиллерии, пытается овладеть новыми рубежами в районе Попасной, но безуспешно.

На Кураховском направлении враг при поддержке артиллерии и штурмовой авиации наступает к Новомихайловке (10 км к югу от Марьинки), но успеха не имеет.

В Мариуполе враг проводит фильтрационные мероприятия по отношению к местному населению.

На Новопавловском, Криворожском, Херсонском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы подразделений наших войск.

На Южнобугском и Таврическом направлениях группировка оккупационных войск основные усилия сосредотачивает на содержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и логистическом обеспечении подразделений.

Враг продолжает инженерные работы по оборудованию второй линии обороны.

В целях препятствования наступлению наших подразделений россияне заминировали мост через реку Ингулец в районе Давидового Брода.

Для комплектования понесших потери подразделений в районе Чернобаевки противник переместил около 130 единиц военной техники.

На Бессарабском направлении российские спецслужбы принимают меры по дестабилизации ситуации в регионе. Вновь распространена информация о минировании объектов социальной инфраструктуры и так называемых государственных учреждений в Тирасполе, Бендерах, Дубоссарах и Рыбнице.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.