Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что провел 13 сентября два телефонных разговора с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом говорится в Фейсбуке главкома.

"Проинформировал об оперативной обстановке. Ситуация напряженная, но полностью контролируемая. Генерал Каволи и генерал Милли, в свою очередь, дали высокую оценку действиям Вооруженных сил Украины и заверили в неизменной поддержке США по дальнейшему оказанию военной помощи Украине", - гласит запись.

Залужный регулярно созванивается с западными военными. Так, 26 августа он рассказывал о телефонном разговоре с упомянутым председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

А 13 августа главком тоже созвонился с начальником американских штабов Марком Милли по вопросу необходимости усиления артиллерийского огня. Тогда Залужный попросил у США новой помощи с артиллерией.