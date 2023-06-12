Сегодня, 12 июня, в Германии стартовали крупнейшие в истории военно-воздушные учения НАТО "Air Defender 23".

Об этом пишут немецкие СМИ.

В них принимает участие около 250 военных самолетов из 25 государств-членов и стран-партнеров НАТО, в том числе Японии и Швеции. США направили через Атлантику около сотни боевых самолетов.

Учения призваны показать единство Альянса перед лицом "потенциальных угроз". Они продлятся до 23 июня.

Учебные задания будут отрабатываться в трех летных зонах: над северной Германией и Северным морем, на востоке и в меньшей степени - на юге страны.

Напомним, недавно в Швеции прошли крупнейшие за 25 лет маневры "Аврора-23", где принимали участие 26 тысяч человек.

А на днях в Эстонии начались крупнейшие в этом году военные учения в Балтийском море, в которых принимает участие 50 кораблей НАТО. На учениях отрабатывают взаимодействие сухопутные, воздушные и военно-морские силы 20 стран. Учения завершатся 16 июня в Германии.

Также мы рассказывали, что Турция впервые провела морские учения со стрельбой крылатыми ракетами с беспилотника.

Тем временем Беларусь в очередной раз продлила совместные военные учения с Россией. Теперь они будут продолжаться, по меньшей мере, до 18 июня, что в общем временном интервале составляет 59 недель.