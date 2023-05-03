Немецкая гаубица Panzerhaubitze 2000 по многим параметрам превосходит советскую артиллерийскую систему "Пион", у нее лучшая эффективность в бою, и на ней установлена современная электроника, но она хуже преодолевает грязь.

Об этом пишет New York Times.

Командир гаубицы, использующий позывной Бойчик в комментариях изданию проводит параллель между системами на примере автомобилей "Жигули" и "Мерседес".

Военные указывают и на высокий уровень бронирования немецкой машины, он выдерживала прямые попадания минометов и огонь с закрытых позиций из множества артиллерийских снарядов, тогда как россияне на "Пионах" не защищены.



Тем не менее, у этого есть и обратная сторона - "Панцер действительно любит чистоту", говорят бойцы. Чувствительная электроника выходит из строя при воздействии влаги или грязи.

Также 60-тонные гаубицы вязнут в грязи, и их приходится порой буксировать.

Бойцы положительно отзываются от технике, заявляя, что она позволяет быстро отстреляться и покинуть место стрельбы перед ответным ударом.

Напомним, в прошлом году Литва передала Украине отремонтированные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Также мы публиковали видео стрельбы из гаубиц Panzerhaubitze 2000.