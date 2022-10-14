Литва передала Украине отремонтированные гаубицы Panzerhaubitze 2000
Литва отремонтировала для Украины поврежденные во время военных действий самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, полученные Киевом от Германии.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.
Отмечается, что САУ уже возвращаются на поле боя. Анушаускас не уточнил, каким образом была повреждена артиллерия и сколько единиц отремонтировали.
Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой натовского калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе. Со стандартными боеприпасами она может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности - 40 км, с активно-реактивными - свыше 55 км. Установка выстреливает три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд. Боекомплект - 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Боевая масса - 55,3 т, экипаж - пять человек.
Напомним, Литва, Латвия и Эстония поддержали заявку Украины на вступление в НАТО.
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