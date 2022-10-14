Литва отремонтировала для Украины поврежденные во время военных действий самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, полученные Киевом от Германии.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

Отмечается, что САУ уже возвращаются на поле боя. Анушаускас не уточнил, каким образом была повреждена артиллерия и сколько единиц отремонтировали.

Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой натовского калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе. Со стандартными боеприпасами она может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности - 40 км, с активно-реактивными - свыше 55 км. Установка выстреливает три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд. Боекомплект - 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Боевая масса - 55,3 т, экипаж - пять человек.

Напомним, Литва, Латвия и Эстония поддержали заявку Украины на вступление в НАТО.

Как писала "Страна", Словакия передала Украине еще две САУ Zuzana-2.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук потребовал от Конгресса США предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 232-го дня войны с РФ. Наиболее горячая точка фронта сейчас - Бахмут. Он находится под сильными обстрелами. В Херсонской области российские войска укрепляют новую линию фронта, после того, как ее оттеснили ВСУ.

По Киевской области вчера ударили дроны-камикадзе. Они атаковали объекты критической инфраструктуры. Под массированный обстрел попал Николаев.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.