Литва обеспечит 25 тысяч украинских военных зимней экипировкой
Литва поставит Украине зимнее обмундирование для ВСУ на общую сумму приблизительно в два миллиона евро.
Об этом сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас, передает Delfi.
"В ближайшие месяцы у литовских предприятий будет закуплено и передано украинским военным зимнее обмундирование на пару миллионов евро, то есть около 25 тысяч украинских военных будут обеспечены зимней экипировкой", - сказал Анушаускас.
Он добавил, что Литва уже передала Украине военной помощи на сумму около 209 млн евро, в том числе гаубицы и бронетехнику М113, экипировала 500 украинских военных и участвует в их подготовке на территории Великобритании.
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