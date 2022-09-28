Литва поставит Украине зимнее обмундирование для ВСУ на общую сумму приблизительно в два миллиона евро.

Об этом сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас, передает Delfi.

"В ближайшие месяцы у литовских предприятий будет закуплено и передано украинским военным зимнее обмундирование на пару миллионов евро, то есть около 25 тысяч украинских военных будут обеспечены зимней экипировкой", - сказал Анушаускас.

Он добавил, что Литва уже передала Украине военной помощи на сумму около 209 млн евро, в том числе гаубицы и бронетехнику М113, экипировала 500 украинских военных и участвует в их подготовке на территории Великобритании.

Ранее в Минобороны говорили, что Украина получит первые крупные партии зимней формы для ВСУ уже на этой неделе.

А накануне замминистра Анна Маляр заявила, что украинская армия уже обеспечена зимним обмундированием.

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