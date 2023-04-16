Несколько десятков итальянских САУ M109L уже переданы в Украину, а некоторые даже воюют на передовой.

Так утверждает итальянское издание La Repubblica.

Уже несколько недель на нескольких видео, снятых в Украине, можно увидеть, как M109L ведут огонь по российским позициям. Также опубликовано видео их перевозки в Украину.

В целом, это - не менее тридцати гусеничных гаубиц, а некоторые источники говорят, что их вдвое больше, пишет издание.

Ранее мы писали, что в конце марта Владимир Зеленский пообещал премьер-министру Италии Джордже Мелони, что ВСУ в ближайшие месяцы станут более активными на передовой.

Война в Украине продолжается уже 417-й день. Мы следим за новостями 16 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 416-го дня войны. Под обстрелом были приграничный город Сумской области, Очаков, Херсон, Константиновка. Спасатели продолжили ликвидировать последствия обстрела Славянска, где погибли более десяти человек. За Бахмут продолжились тяжелые бои. Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных россиян. Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется уже в ближайшее время.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему в Украине заговорили о выборах.