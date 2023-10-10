Совместное заявление ведущих западных стран фактически очерчивает рамки, в которых Запад видит дальнейшие действия Израиля и, в целом, ход событий по войне.

1. Израилю дают добро на уничтожение ХАМАС через сухопутную операцию в Секторе Газа.

2. При этом Запад хотел бы, чтобы этим война и ограничилась. То есть - чтоб она осталась в формате "Израиль против ХАМАС" и не превратилась в формат "Израиль против палестинцев, арабов и мусульман". Для этого нужно, чтобы война, как минимум, не перекинулась на другую часть палестинский территорий на Западном берегу реки Иордан, где правит конкурирующее с ХАМАС движение ФАТХ Махмуда Абасса, которого на Западе считают более договороспособным (поэтому в декларации отдельно прописано признание "законных чаяний палестинцев").

3. Также в рамках этой задачи для Запада важно удержать от вступления в войну на стороне ХАМАС ливанской "Хезболлы", а также Сирии или Ирана.

4. Отдельная задача для США - не втянуться самим в войну (что может стать реальным, если в конфликт втянется Иран). О такой угрозе уже говорят в американских спецслужбах, а также прозападные силы в арабском мире.

Сможет ли быть реализована эта стратегия во многом зависит от того, насколько быстро Израиль добьется успеха в своей планируемой наземной операции в секторе Газа. Чем дольше там будут там идти бои, тем больше вероятность, что в конфликт будут втягиваться и иные страны, а антиизраильские и антизападные настроения в арабском мире усилятся, вызывая колебания позиции уже и самого Запада на фоне ожесточения войны и больших жертвы среди мирного населения.

Особенно с учетом наличия в странах западной Европы больших мусульманских общин.