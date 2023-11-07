Американские чиновники призвали Конгресс утвердить 11,8 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки для Украины.

Об этом говорится в письме госсекретаря Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина, министра финансов Джанет Йеллен и директора Агентства США по международному развитию Саманты Пауэр.

Чиновники объяснили, что поддержка Украины неразрывно связана с ее успехами на поле боя, "обеспечивая функционирование правительства и экономики и позволяя Украине сосредоточить свои ресурсы на обороне". В письме также сказано, что сумма этой поддержки меньше, чем выделенная в 2023 году (14,4 миллиарда долларов), в связи с "инвестициями США в успех Украины и работе по привлечению помощи от других стран".

"Украина приняла болезненные меры для ликвидации несущественных расходов, а военные расходы составляют более 100% ее налоговых поступлений, что делает ее полностью зависимой от внешней поддержки для дальнейшего функционирования правительства и экономики", – указали чиновники.

Отдельно авторы письма подчеркнули подотчетность и контроль за тем, как тратятся деньги, а также то, что они подталкивают Киев к реформам, направленным на борьбу с коррупцией.

Недавно министр финансов Сергей Марченко говорил, что Украине в следующем году без внешней поддержки Запада грозит дефицит бюджета в 29 млрд долларов.

Также министр заявлял, что Украина тратит все доходы и все внутренние займы на финансирование Вооруженных сил, и без иностранной поддержки пришлось бы сократить многие невоенные расходы.