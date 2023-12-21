Со стороны представителей власти и военных прозвучали новые заявления о необходимости мобилизовать больше украинцев.

Так, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что в войне должны принимать участие все граждане Украины, а не только военные.

"То успокоение, когда определенное время считалось, что война - это сугубо дело военных, а остальная страна может жить своей жизнью... прошло, это надо заканчивать, так не работает… Все должны принимать участие в этой войне, а не выборочно: кто-то воюет, а кто-то фишками в казино кидается. Это не про справедливость", - сказал Данилов.

А бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий уверен, что мобилизовать 500 тысяч человек, как предлагает Генштаб, нужно только в ближайшие месяцы. Потом потребуется еще больше мобилизованных.

"Это Генштаб озвучил самое скромное пожелание, какое только может быть. Я бы сказал, что по-хорошему нам надо полмиллиона добавить за короткий период. Не растягивать на год, а за зиму", - заявил Дикий.

По его словам, для этого нужно изменить законодательство и призвать общество не сопротивляться мобилизации.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что военные предложили призвать дополнительных 450-500 тысяч человек. Судя по словам президента, он этого показателя пока не утвердил, поскольку пока нет понимания по поводу ротаций и отпусков для действующих военных.

Также он добавил, что не подпишет в случае принятия новый закон о мобилизации, если он будет предусматривать мобилизацию женщин.