Надежды на неизбежную победу Украины угасают, акцент смещается на недопущение потерь новых территорий.

Об этом пишет британская газета The Times.

Издание сообщает, что от президента Владимира Зеленского до военачальников никто не знает, сколько еще лет войны придется пережить Украине, прежде чем Россию удастся изгнать и остановить бомбардировки.

"Сейчас победа на поле боя маловероятна. Эта война может длиться долгие годы. У России есть для этого ресурсы, и их народ с этим смирится", – сказал полковник Роман Костенко, член комитета Рады по нацбезопасности.

Речь не идет о капитуляции, но атмосфера сильно отличается от прошлогодней, когда серия ошеломляющих успехов ВСУ породила надежды на скорый триумф, отмечает издание.

"Мы должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Такова реальность. Когда вы видите линию фронта, когда вы видите потери, которые у нас есть, бои, которые мы вынуждены вести, становится ясно, что мы здесь надолго", – сказал депутат Святослав Юраш.

Москва нарастила производство оружия, заводы работают круглосуточно. Кремлю также удалось пополнить силы посредством мобилизации. Украинские генералы заявили на этой неделе, что Россия ведет наступление на востоке, и что войска вынуждены сократить некоторые военные операции из-за нехватки артиллерии.

"Мы не можем ответить на все, что нам бросают русские. Это чертовски больно", - сказал Юраш.

Масштаб потерь Украины засекречен, но попыток скрыть, что потери огромны, уже нет.

"Я больше даже позывные новым ребятам не даю. Большинство из них долго не живут", - рассказал украинский военный в Харьковской области на условиях анонимности.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что будущее могло бы быть гораздо более светлым, если бы Запад быстрее давал Киеву необходимую военную помощь.

"Когда вместо месяца вооружение передают восемь месяцев, это время тебе физически нечем работать", – считает Подоляк.

Напомним, на днях командир батальона К-2 54-й ОМБр ВСУ Кирилл Верес заявил, что сейчас Украина проигрывает войну на всех направлениях противостояния.

В свою очередь европейский обозреватель Washington Post Ли Хокстедер считает, что главный риск в связи с Украиной - это не тупик на фронте, а поражение Киева.