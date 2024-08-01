Пригожина убил Путин в назидание генералитету и олигархам - Артемий Лебедев
Куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина убил Владимир Путин, исходя из того же принципа, по которому спецслужбы ликвидируют террористов.
Об этом во время интервью блогеру Юрию Дудю заявил известный российский дизайнер и тоже блогер Артемий Лебедев, в последнее время поддерживающий Кремль.
"Он (Пригожин - Ред.) сошел с ума, он пошел уже на Москву, сбил шесть или восемь самолетов, в которых тоже были живые люди. Такое нельзя прощать - так же, как и террористам такое не прощают", - сказал Лебедев.
Он считает, что самолет главы ЧВК "Вагнер" сбили в назидание всей остальной российской элите.
"Представь себе, сидит весь генералитет, все олигархи, все такие: "А что, так можно было? Можно идти на Москву с бунтом? Мы сейчас тоже пойдем. Это не так дорого стоит". И вот им всем показали, что будет в результате", - заявил Лебедев.
Напомним, самолет с руководством ЧВК "Вагнер" на борту разбился 23 августа минувшего года в Тверской области. Борт летел со стороны Московской области и упал при заходе на посадку.
"Страна" подробно анализировала причины и последствия мятежа Пригожина в отдельном материале.