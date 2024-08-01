Куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина убил Владимир Путин, исходя из того же принципа, по которому спецслужбы ликвидируют террористов.

Об этом во время интервью блогеру Юрию Дудю заявил известный российский дизайнер и тоже блогер Артемий Лебедев, в последнее время поддерживающий Кремль.

"Он (Пригожин - Ред.) сошел с ума, он пошел уже на Москву, сбил шесть или восемь самолетов, в которых тоже были живые люди. Такое нельзя прощать - так же, как и террористам такое не прощают", - сказал Лебедев.

Он считает, что самолет главы ЧВК "Вагнер" сбили в назидание всей остальной российской элите.

"Представь себе, сидит весь генералитет, все олигархи, все такие: "А что, так можно было? Можно идти на Москву с бунтом? Мы сейчас тоже пойдем. Это не так дорого стоит". И вот им всем показали, что будет в результате", - заявил Лебедев.

Напомним, самолет с руководством ЧВК "Вагнер" на борту разбился 23 августа минувшего года в Тверской области. Борт летел со стороны Московской области и упал при заходе на посадку.

"Страна" подробно анализировала причины и последствия мятежа Пригожина в отдельном материале.