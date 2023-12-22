В Кремле назвали бульварным чтивом публикацию американской газеты The Wall Street Journal об ответственности секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева за гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

На публикацию отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводят российские СМИ.

"Мы видели этот материал, но не хотели бы это комментировать, потому что вряд ли поддаются комментированию подобные материалы. В последнее время, к сожалению, Wall Street Journal любит заниматься продуцированием pulp fiction», ― сказал Песков.

"Мы видели этот материал, но не хотели бы это комментировать. Вряд ли поддаются комментированию подобные материалы. К сожалению, WSJ любит заниматься продуцированием pulp fiction (в переводе "бульварное чтиво, низкопробная литература" - Ред.)", - сказал Песков.

Мы рассказывали о публикации The Wall Street Journal и анализировали, какие могут быть последствия таких обвинений в адрес Патрушева со стороны западных СМИ для ситуации в РФ.

Напомним, крушение самолета с куратором ЧВК "Вагнер" Пригожиным и командиром наемников Дмитрием Уткиным произошло в Тверской области в конце августа.