За гибелью куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина стоит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей западных спецслужб и бывшего офицера российской разведки.

Американская газета называет его "правой рукой Путина" на протяжении десятилетий.

По данным WSJ, взрывное устройство было помещено под крыло самолета, на котором Пригожин направлялся домой в Питер. Напомним, Путин ранее предположил, что на борту взорвалась ручная граната.

"Пригожина пришлось убрать", – сказал анонимный кремлевский чиновник.

Убийство Пригожина готовилось два месяца и было одобрено лично Патрушевым, пишет WSJ со ссылкой на источники в западных спецслужбах. Патрушев давно предупреждал Путина, что ставка на "Вагнера" в Украине дает Пригожину слишком большое политическое и военное влияние, которое угрожает Кремлю.

Патрушев же, по версии издания, остановил мятеж Пригожина в конце июня. И увидел в нем возможность навсегда избавиться от Пригожина.

Издание пишет, что именно Патрушев управляет рычагами огромной бюрократической машины, которая удерживает у власти Путина. А также он стоит за многими "самыми мрачными эпизодами президентства Путина", многие из которых закончились смертью для оппонентов Кремля.

Патрушев также близок к Китаю. Один из чиновников Белого дома высказал мнение, что в случае успеха мятежа Пригожина, Пекин бы постарался поставить именно Патрушева на место Путина.

Издание описывает его как любителя разных теорий заговора, который убежден, что США пытаются захватить ресурсы России.

Не исключено, что это не последняя подробная публикация в западных СМИ накануне выборов президента РФ. Какое это окажет влияет? Может ли вызвать какую-то напряженность в России, настроить против Путина "вагнеровцев" и тех россиян, которые поддерживали Пригожина и "Вагнер"?

Стоит напомнить, что версия о причастности российской власти была одной из самых распространенных сразу после гибели Пригожина и Уткина. Более того, именно ее придерживались многие близкие к "вагнеровцам" телеграмм-каналы, которые, в частности, первыми запустили слух о том, что самолёт Пригожина был сбит ракетой ПВО российских войск (данная версия не подтвердилась).

Однако даже тогда, "по горячим следам", это не привело к каким-то волнениям и беспорядкам. С тех пор "вагнеровцы" как единая боевая сила фактически перестали существовать. Они распорошены сейчас между разными подразделениями российской армии и Росгвардии, причем отношения между отдельными группами бывших наемников ЧВК довольно непростые (подробнее об этом здесь).

Поэтому вряд ли публикации в западных СМИ сейчас вызовут какое-то особое бурление в РФ. Скорее всего их просто объявят ложью и провокацией.

К тому же само по себе продвижение версии о том, что за гибелью Пригожина стоит Кремль (а ее придерживаются многие) играет скорее стабилизирующую роль для внутренней ситуации в России. Так как согласно ей, российские власти, взорвав Пригожина и Уткина показали, что будет с каждым, кто бросит вызов Путину и госсистеме РФ.

После провала мятежа Пригожина и его последующей гибели, никто, собственно, такой вызов даже не пытается бросить. И если ещё год назад тема приближающейся смуты в РФ обсуждалась повсеместно, то сейчас эти разговоры резко приутихли. Даже на Западе и в Украине.

Это не означает, что подобные события не могут повториться, но для них нужны какие-то очень мощные потрясения - разгромные поражения на фронте, или резкое обострение социально-экономической ситуации в самой РФ. Но пока ни того, ни другого не наблюдается.

О том, какую роль события с Пригожиным и "Вагнером" сыграли в войне в Украине мы подробно писали здесь.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть информация, что Пригожина убил Путин.

А газета The Wall Street Journal писала о последних днях жизни Пригожина.