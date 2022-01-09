300 человек с оружием и драгоценностями пытались уехать из Казахстана

Около трехсот человек с оружием и драгоценностями пытались уехать из Казахстана через границу. Их задержали.

Об этом со ссылкой на слова исполняющего обязанности главы Министерства внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева сообщает Telegram-канал Kris.P.Almaty/Official.

"Во время попытки перехода через государственную границу задержаны почти 300 человек, которые пытались покинуть страну на автотранспорте и пешком", - приводит Telegram-канал слова Тургумбаева.

По словам и.о. министра, у задержанных изъяли огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, мобильные телефоны и много денег (в отечественной и в иностранной валюте).

Тургумбаев также добавил, что в стране продолжается контртеррористическая операция по восстановлению законности и правопорядка. По его словам, по состоянию на воскресенье, 9 января, ситуация во всех регионах Казахстана стабильная.

"...Силы правопорядка освободили все ранее захваченные здания акиматов. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения", - сказал он.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что изменилось в Казахстане за 8 января. Ситуация оставалась тяжелой, но с уверенным перевесом в пользу стабилизации. Подробнее можно почитать в отдельном материале.

Вместе с тем, утром сообщалось, что в Казахстане миротворцы ОДКБ взяли под охрану стратегические объекты.