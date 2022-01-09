Срочная видеоконференция лидеров стран-участниц ОДКБ может состоятся в этот понедельник. Об этом заявили в пресс-службе правительства Армении, передают "РИА Новости".

"Предварительно заседание ОДКБ запланировано на завтра", - говорится в сообщении.

Позже эту информацию подтвердил и секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да. Готовимся в понедельник", - сказал он.

В мероприятии примет участие Владимир Путин. На повестку вынесена одна тема: "О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации".

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого он предложил главе РФ в ближайшие дни провести саммит Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне ситуации, происходящей в Казахстане.

До этого "Страна" писала, что ОДКБ впервые направила своих миротворцев в страну - участницу организации. Направленный в Казахстан контингент - это коллективные миротворческие силы организации, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия.

Также мы писали, что миротворческие силы ОДКБ взяли под охрану несколько стратегических объектов в Казахстане. За время протестов силовики открыли 125 уголовных дел, а в органы полиции доставили почти 5,8 тысячи человек.