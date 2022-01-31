МВД опубликовало более полное видео разговора двух мужчин, которые, по версии МВД, планировали массовые беспорядки в Киеве у Офиса президента.

На оперативной съемке слышно, как они обсуждают детали предстоящей 31 января акции на Банковой. Обговаривают очередность действий - стычек с полицией, поджога шин, имитации ранения одного их участников митинга.

В конце видео в комнату врывается спецназ и проводит задержание.

Видео снимается практически "от первого лица" - со стороны одного из говорящих. То есть камера закреплена на человеке. Иными словами, один из двух задержанных - провокатор от МВД.

"Страна" уже высказывала такое предположение на основании предыдущего ролика, где один голос подается в оригинале, а другой намеренно искажен. Так делается, если нужно прикрыть своего агента.

Интересно, что на более полном варианте видео полиция решила исправить эту ошибку и также исказила голос второго говорящего. Однако на записи с пресс-конференции остался оригинальный тембр голоса.

Также мы писали о том, что глава МВД Монастырский заявил о "русском следе" в подготовке массовых беспорядков под Офисом президента.