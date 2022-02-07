Польский президент Анджей Дуда заявил, что НАТО необходимо провести встречи на уровне глав государств с Украиной и Грузией в рамках предстоящего в июне саммита альянса.

Об этом Анджей Дуда сообщил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет ТАСС.

"Если говорить о предстоящем саммите НАТО, то я предложил генеральному секретарю и сказал, что мы должны провести встречи по формуле НАТО-Украина и НАТО-Грузия", - сказал Дуда.

Президент Польши добавил, что эти встречи должны состояться "на уровне глав государств с целью показать солидарность с этими странами, показать, что мы не оставляем их самих по себе".

"Они всегда были лояльными союзниками НАТО", - подытожил Дуда.

Очередной саммит НАТО должен состояться в июне этого года в Мадриде.

Напомним, что по данным издания The Times, новым генеральным секретарем блока НАТО может стать глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Ранее мы писали, что польский президент Анджей Дуда отправится в Берлин, чтобы принять участие в переговорах с лидерами Германии и Франции. Эти три страны сотрудничают в тройственном формате, который называют Веймарским треугольником.

Также "Страна" сообщала, что переброшенные в Польшу войска США разместят около границы с Украиной.