Президент США Джо Байден возле Белого дома вместо ответа на вопрос журналиста о кризисе вокруг Украины поздравил работников масс-медиа с Днем святого Валентина.

Держа за руку супругу Джил, Байден вышел из вертолета, который доставил президентскую чету в Белый дом после выходных в загородной резиденции Кемп-Дэвид.



Репортеры принялись выкрикивать президенту вопросы под шум вертолетных винтов. Один из них поинтересовался, правда ли, что риск российского вторжения высок как никогда. Байден не остановился для разговора, а на ходу приспустил маску и сказал: "Счастливого дня Валентина!"

Между тем западные политики продолжают нагнетать психоз по поводу вторжения. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня заявил, что нападение Владимира Путина на Украину может произойти в ближайшие двое суток.

А член его кабинета, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сказала, что Российская Федерация может вторгнуться в Украину в любой момент.

Власти самой Украины отрицают возможность нападения в ближайшее время, ссылаясь на данные разведки.