Сегодня, 26 февраля, в Харькове в очередной раз объявили воздушную тревогу. Транслируется сообщение по радио, раздаются сирены.

Ранее воздушную тревогу объявили во Львове, Тернополе и Николаеве.

Также сообщалось, что сегодня в на трассе Изюм-Харьков российские обстреляли пассажирский автобус. Есть жертвы.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.