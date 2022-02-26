В субботу, 26 февраля, в Харьковской области вблизи села Волохов Яр на трассе Изюм-Харьков российские военные обстреляли пассажирский автобус. В результате погиб 1 человек, 14 ранены.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на заместителя Изюмского городского головы Владимира Мацокина.

Напомним, что российские войска приближаются к городу Балаклея Харьковской области. Балаклея - город южнее Харькова, он расположен на пути к Донбассу.

Ранее мы писали, что вчера, 25 февраля, в Сети появилось видео сильного пожара в Харькове. Предположительно, пламя бушевало на территории воинской части в районе Индустриальной.

Также "Страна" сообщала, что в Харькове на четыре часа продлевают комендантский час, теперь он будет действовать не с 22:00, а с 18:00. Кроме того, тех жителей города, которые укрываются в метро, просят брать с собой документы.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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