В "Нафтогазе" заявили, что в Украине остановлен Шебелинский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом "Нафтогаз" сообщил в Фейсбуке.

Также в "Нафтогазе" добавили, что персонал завода эвакуировали. Работу объектов планируют возобновить после стабилизации ситуации.

"Вообще ситуация крайне тяжело бьет по всей украинской экономики. Из-за краха логистики и поставок целые отрасли оказались на грани остановки", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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