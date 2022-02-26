Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что столичное метро прекращает перевозку пассажиров и переходит в режим укрытия. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Telegram.

"Метро перешло в режим укрытия. Транспортные перевозки осуществляться не будут", - говорится в сообщении.

Уточним, что сегодня утром сообщалось об остановке только красной ветки метро.

Напомним, в МВД сообщили, что российская армия осуществляет попытки высадки на левом берегу Киева.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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