В России придумали новое объяснение значениям букв Z и V, которое рисуют на российской военной техники во время вторжения в Украину.

Об этом стало известно из прямого эфира на Первом канале РФ.

"Это вовсе не латинские буквы. Буквa "Z" - традиционная буковка нашего кириллического алфавита, называется она "земля". Наша бронетехника с этим обозначением заходит на Донбасс и с той стороны прежде всего: потому что это - наша земля. Буковка "V" - она в этом же алфавите, с древнеславянского обозначает "ижица". В древнерусском обычае "выписать ижицу" означало "выпороть". И буковки "V" идут в Киев", - сказал ведущий.

Ранее в Минобороны России объяснили, что означают буква Z и V на военной технике. Z - Zа победу, V - сила V правде. И ещё одно V - задание будет выполнено.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.