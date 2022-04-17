В результате вчерашних обстрелов Харькова и области ранен 31 человек, в том числе четверо детей. Погибли три мирных жителя.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.

По словам Синегубова, за минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли 23 артиллерийских, минометных, РСЗО-обстрелов и один ракетный удар по районам Северной Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, центру города, ХТЗ, Дергачам.

"В усиленном режиме работают медики экстренной помощи, врачи и наши спасатели. К сожалению, при разминировании российских кассетных боеприпасов под Харьковом подорвались 3 сапера, 4 получили ранения. Всего за сутки в результате обстрелов россиян ранен 31 человек, из них – 4 детей. Погибли – 3 гражданских", - рассказал Синегубов.

Ранее мы писали, что в результате обстрела 15 апреля района ХТЗ в Харькове погибли 10 человек.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.