Франция отправит Украине значительное количество бронетранспортеров и вспомогательных машин собственного производства.

Такое заявление сделал министр вооруженных сил страны Себастьян Лекорню в интервью газете Le Parisien.

"Чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника, армиям нужна бронетехника. Франция поставит в значительных количествах вооруженные транспортные машины типа VAB", - сказал Лекорню.

VAB - это колесный бронетранспортер и машина поддержки, использующийся французской армией с 1976 года. О сроках поставки этих машин министр не сообщил.

Ранее "Страна" рассказывала, что Литва готовит новую поставку военной помощи Украине, в которую войдут бронетранспортеры, грузовики и внедорожники.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

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В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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