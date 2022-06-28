Франция пообещала отправить Украине значительное количество своих БТР
Франция отправит Украине значительное количество бронетранспортеров и вспомогательных машин собственного производства.
Такое заявление сделал министр вооруженных сил страны Себастьян Лекорню в интервью газете Le Parisien.
"Чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника, армиям нужна бронетехника. Франция поставит в значительных количествах вооруженные транспортные машины типа VAB", - сказал Лекорню.
VAB - это колесный бронетранспортер и машина поддержки, использующийся французской армией с 1976 года. О сроках поставки этих машин министр не сообщил.
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