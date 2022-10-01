Франция готова передать Украине значительную часть из запрошенных 15 артиллерийских самоходных установок Caesar - от 6 до 12 единиц.

Об этом сообщает издание Le Mond.

Правда, передать эту технику оказалось не так-то просто.

"Изначально она предназначалась для Дании, в рамках размещенного в 2017 году заказа на 15 единиц, дополненного еще 4 пушками в 2019 году", - пишет французское издание.

В конце концов, датчане согласились отказаться от части заказа, тем более, что оно не во всем отвечает заказанным ими спецификациям.

Caesar позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 километров. Франция уже передала Украине 18 таких установок.

В то же время в Германии депутаты Бундестага отклонили предложение блока правоцентристских партий "Христианско-демократический союз Германии" и "Христианско-социальный союз в Баварии" (ХДС/ХСС) об увеличении военной поддержки Украины и организации поставок боевых танков.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.