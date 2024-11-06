Дональд Трамп вышел на сцену во Флориде, чтобы обратиться к своим сторонникам, которые уже празднуют победу республиканца на выборах президента США.

Трамп заявил о своей "политической победе" и назвал себя 47-м президентом США.

"Спасибо, что выбрали меня 47-м президентом США", - заявил Трамп.

"Это была самая невероятная политическая вещь, посмотрите, что произошло. Наша страна никогда не видела ничего подобного... Я буду бороться за вас и ваше будущее каждый день. Это будет золотой век Америки", - добавил республиканец.

Трамп считает, что по итогу он наберет более 315 голосов выборщиков, а республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и выиграют большинство в Сенате.

"Мы вылечим Америку, мы все исправим. Наша страна нуждается в помощи, Мы преодолели проблемы, которые никто не думал, что мы сможем преодолеть", - заявил Трамп.

"Я собираюсь остановить войны. Больше никаких войн во время моей каденции", - сказал Трамп.

Также политик заявил, что одержал победу почти во всех колеблющихся штатах.

"Эта избирательная кампания стала самой лучшей в истории президентских выборов США", - добавил республиканец.

Напомним, что западные издания уже объявили Трампа победителем на выборах президента США.

Также сообщалось, что республиканцы побеждают на выборах в Сенат США.

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